مركز عائشة المرزوق قلعة طبية فى ريف قـــنا

أكدت الدكتورة ســـمر عـاطــف مدير التخطيط والمشروعات بمديرية الصحة بقـــنا؛ الإسراع فى إنجاز مركز عائشة المرزوق لطب الأسرة فى قرية المحروسة التابعة لإدارة قــنا الصحية؛ وفقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل، وأنه سيضم مقراً لمكتب تسجيل المواليد والوفيات.

وقالت مدير التخطيط والمشروعات بمديرية صحة قـــنا؛ أن الصرح الطبى المرتقب سيشمل رعاية الأمومة والطفولة؛ وطب الأسرة، وصيدلية لصرف الأدوية الأساسية.

وأضافت "د.ســــمر"، أن المبنى الجديد يتضمن عيادات خارجية متخصصة؛ منها

عيادة لطب الأسنان وجراحة الفكين؛ ومعامل للتحاليل الطبية، وخدمات التثقيف الصحي، وتنظيم الأسرة.

جاء ذلك؛ على هامش الجولة التفقدية للدكتور محمد بـــدران وكيل وزارة الصحة بقـــنا، وناجي صديق مندوب مجموعة آل المرزوق الكويتية فى اطار التعاون بين الشعبين، وبعض قيادات المديرية منذ ساعات؛ للأعمال الإنشائية الجارية بمركز عائشة المرزوق لطب الأسرة بقرية المحروسة، ضمن مشاريع حياة كريمة بالمحافظة.

وأكد"د.بـــدران"، أهمية دعم فئات المجتمع المدني في تحسين الخدمة الصحية؛ والذي يأتي بثماره النافعة لجميع المواطنين من أبناء المحافظة.

وأشار، إلى دعم القيادة السياسية والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الحجاوى محافظ قـــنا للتطوير، والتحديث، وفتح منافذ مختلفة للخدمة الطبية للجماهير القنائية.

وكانت مديرية الصحة بقيادة الدكتور راجى تواضروس مدير عام الأمراض المتوطنة إبان شغله منصب وكيل وزارة الصحة بقــنا؛ قد انتشل موقع الوحدة الصحية المهجورة من غياهب النسيان.

وأحبط"د.تواضروس"كافة المحاولات السوداء للسطو على أرض الوحدة الصحية، الكائنة على طريق قـــنا- نقــاده السريع، قبل فوات الآوان، تحقيقاً للصالح العام.

المهجورة (1)

المهجورة