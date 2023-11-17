الزيارة الأولى منذ 2020.. المستشار الألماني يستقبل أردوغان

في زيارة تثير جدلاً كبيراً في ألمانيا، يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجّهها أردوغان لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي وصفها بدولة إرهابية، بسبب عدوانها على قطاع غزة.

وستهبط طائرة الرئيس التركي في مطار برلين عند الظهر، على أن يلتقي بعد ذلك نظيره فرانك فالتر شتاينماير، قبل أن يتوجّه إلى مبنى المستشارية لإجراء محادثات مع شولتس، ويلي ذلك عشاء يغادر على إثره إلى تركيا.

ومن المقرّر أن يعقد أردوغان وشولتس لقاء مع الصحافة قبل لقائهما.

وهذه الزيارة الأولى للرئيس التركي إلى ألمانيا منذ العام 2020.

وقبل يومين من زيارته إلى برلين، وصف أردوغان إسرائيل في كلمة ألقاها أمام النواب الأتراك، بدولة إرهابية متهماً الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بالدعم العلني للمجازر في غزة.

وقبل أسبوع، اعتبر أنّ شرعية إسرائيل نفسها «موضع شكّ بسبب فاشيتها».

بدورها، أشارت صحيفة دير شبيغل إلى أنّ ألمانيا ليست لديها مصلحة في حصول خلاف (مع أردوغان)، بينما أصبحت برلين وأنقرة مقرّبتين في الآونة الأخيرة”، بعد فترة من التوتر الشديد في أعقاب عمليات القمع التي مارستها تركيا بعد انقلاب لعام 2016.

ويأتي ذلك أيضاً من واقع أنّ الاقتصاد الأول في أوروبا يستقبل جالية تركية كبيرة تضمّ نحو 2،9 مليون شخص، بما في ذلك 1,5 مليون ناخب معظمهم يدعمون أردوغان.

كذلك تحتاج ألمانيا والاتحاد الأوروبي برمته إلى تجديد اتفاقية موقعة مع تركيا في العام 2016 تهدف إلى احتواء وصول المهاجرين، في حين تشهد أوروبا موجة جديدة من الوافدين من أفغانستان أو من سوريا، الأمر الذي يرفع من شعبية اليمين المتطرّف في استطلاعات الرأي، خصوصاً في ألمانيا.

وبموجب هذا الاتفاق، تحتفظ تركيا بالمهاجرين، ومعظمهم من السوريين، في مقابل مساهمة مالية كبيرة.

ولليوم الـ 42 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.

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