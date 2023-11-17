ضبط ‏63034 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين كافة لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط:

(63034) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(11943) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(460) مخالفة السير بدون تراخيص.

(1592) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(19) مخالفة موقف عشوائى.

(6) مخالفات شروط التراخيص.

(130) مخالفة دراجة نارية .

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة كافة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1682) قضية متنوعة.

وفي الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13763) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وفي الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (300) قضية فى عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وفي الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (84) قضية متنوعة وضبط المخالفات كافة، أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة

الجريمة بشتى صورها.

كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال

24 ساعة من ضبط (224) قضية مخدرات، (127) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (58117) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (224) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (246) متهمًا ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (167,979 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (372,970 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (12,053 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,690 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 840 جرامًا).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 900 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 613 جرامًا).

كمية من مخدر البودر وزنت (90 جرامًا).

عدد (82610) قرصًا مخدرًا.

و فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (127 قطعة سلاح نارى بحوزة 87 متهمًا) .. وذلك على النحو التالى :

(3) رشاش .

(1) بندقية قناصة .

(35) بندقية آلية.

(27) بندقية خرطوش .

(7) طبنجات .

(54) فرد محلى .

(2) قنبلة يدوية .

(60) خزينة متنوعة.

(11) شريط طلقات نارية .

(6333) طلقة مختلفة الأعيرة .

(191) قطع سلاح أبيض .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (58117) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى:

(161) حكم جناية.

(19069) حكم حبس جزئى.

(3117) حكم حبس مستأنف.

(27795) حكم غرامة.

(7975) مخالفة.

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (18) متهمًا.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهمًا.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (236) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20846) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد

المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (4) قضايا .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1683) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (44) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (332) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (4) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية

لإحكام السيطرة الأمنية عليها.