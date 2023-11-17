السفير المصري فى سلوفاكيا يقدم أوراق اعتماده

قدم أيمن كامل، سفير مصر فى براتسلافا، أوراق اعتماده يوم ١٥ نوفمبر الجارى إلى سوزانا تشابوتوفا، رئيسة الجمهورية السلوفاكية بالقصر الجمهوري، حيث تم عزف السلام الوطني واستعراض حرس الشرف ورفع العلم المصري فى الساحة الرئيسية وسط العاصمة.

وعقب تقديم أوراق الاعتماد لرئيسة الجمهورية وفقاً للمراسم التقليدية تم دعوة السفير أيمن كامل إلى جلسة ثنائية منفردة مع الرئيسة، حيث طلبت منه نقل تحياتها للرئيس السيسي، معربة عن سعادة بلادها لاعتماد السفير المصري، لما لذلك من أثر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت إلى أنها تذكر بمزيد من التقدير والإمتنان الاستقبال المتميز وكرم الضيافة أثناء حضورها مؤتمر تغير المناخ العام الماضي في شرم الشيخ، حيث خرجت بإنطباعات إيجابية عن مصر ودورها المركزى في منطقة الشرق الأوسط وأهميتها الجغرافية والتاريخية.

كما تطرقت الجلسة إلى آفاق سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب السفير عن تطلع الجانب المصري إلى تعزيز التعاون المشترك مع سلوفاكيا في المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى حرصنا على التنسيق المتبادل فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين فى مواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث الراهنة على الساحة الدولية.