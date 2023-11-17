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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تعرف على احتفالات مكتبة مصر الجديدة بعيد الطفولة

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

تحتفل جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، يومى السبت والاثنين القادمين، بعيد الطفولة في فعاليات ترسم على وجوه الأطفال البهجة والسرور، تنظمها الجمعية بمكتبة مصر الجديدة للطفل، إحدى المنصات الثقافية بالجمعية.

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وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، إن الاحتفال بعيد الطفولة يأتي متزامنا مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل التي تواكب يوم 20 نوفمبر من كل عام، مضيفا أن احتفال هذا العام يتضمن حزمة محطات ثرية، وتعكس الاهتمام العام بفئة الأطفال كشريحة مهمة من المجتمع، فهم بناة الوطن، وحاملو المشاعل في المستقبل القريب.


وأكد الدكتور نبيل حلمي، أن الاحتفال هذا العام يهدف إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية المفيدة للطفل، من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة ما بين مسرح العرائس والورش الفنية، لبث ثقافة المعرفة التجريبية والإبداعية والتحفيز لها.


وأوضح الدكتور نبيل حلمي، أن الجمعية تسعى من خلال الفعاليات إلى إكساب الطفل المشارك مع أسرته عددًا من المهارات الإبداعية والفنية والأدبية، ونشر ثقافة تعامل الأسرة مع الطفل، ومراعاة حقوقه التربوية والنفسية والاجتماعية، تنظم الاحتفالية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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