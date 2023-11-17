الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم The Nun.. إيرادات الجزء الثاني في شباك التذاكر عالميًا

فيلم The Nun
فيلم The Nun

حقق الجزء الثانى من  فيلم The Nun، إيرادات بلغت 268 مليونًا و62 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمي منذ طرحه.

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وكانت انقسمت إيرادات الفيلم بين 86 مليونًا و262 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و181 مليونا و800 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

 

تفاصيل فيلم The Nun  

يشار إلى أن الجزء الثانى من فيلم The Nun  المصنف رعب، إخراج مايكل شافيز، بطولة تايزا فارميجا بدور الراهبة إيرينا، وستورم ريد، وبوني أرونز، و آنا بوبليويل.

 

يعد العمل هو تكملة لفيلم The Nun لعام 2018، وتدور أحداثه في عام 1956 في فرنسا، حيث يُقتل كاهن، ويبدو أن هناك شرا ينتشر جراء موته، وتجد الأخت إيرينا نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى.

 

يذكر أن الجزء الأول من فيلم The Nun، دارت فى عام 1952 حول كاهن يرسله الفاتيكان إلى رومانيا للتحقيق فى وفاة راهبة شابة فى دير رومانى، ليكتشف أن هناك قوة شيطانية على شكل راهبة تطارده ليتحول الدير إلى ساحة معركة بينها وبين رجال الدين.

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