الأفريقي لكرة اليد يُكرم المصري نبيل سالم أحد مؤسسي الاتحاد

حرص مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة اليد على تكريم المصري الدكتور نبيل سالم الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي، وذلك عرفانا بالدور الكبير الذي أسهم به في تأسيس الاتحاد.

وزار وفد من الاتحاد الأفريقي الدكتور نبيل سالم في منزله، بحضور منصورو أريمو رئيس الاتحاد، ومدحت البلتاجي النائب الأول، ويزيد سعودي رئيس لجنة المسابقات، ونمامة فاديجة المدير التنفيذي، وسلمه أريمو درع الاتحاد الأفريقي بحضور زوجته الإعلامية سناء منصور.

يأتي تكريم الدكتور نبيل سالم في إطار الاحتفالات التي تمت خلال كل الأحداث والبطولات بمناسبة بمرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد والذي تأسس عام 1973.

وتقلد نبيل سالم العديد من المناصب داخل الاتحاد الأفريقي أهمها نائب الرئيس ثم الرئيس في فترة التسعينيات، وكانت له بصمات واضحة في تطوير الاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن مسئولو الاتحاد الأفريقي تواجدوا في القاهرة خلال الساعات الماضية لحضور مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.