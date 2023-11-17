''فى رحاب البادية'' ضمن نقاشات فرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية، والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقد بيت ثقافة اطسا لقاء لنادي أدب البادية بعنوان ''فى رحاب البادية''، شارك فيه الشاعر عصام ياسين، متحدثا عن عادات البادية قديما، وأماكن تواجد القبائل العربية بجمهورية مصر العربية، وأخلاقيات عرب البدو، من التآلف فيما بينهم والزيارات، والود بينهم، وحل مشاكلهم بالعرف، واحترام الصغير للكبير، والحفاظ على القيم والأخلاق الحميدة والعادات والتقاليد.

“حق المرأة في التصويت” محاضرة بفرع ثقافة الفيوم ..

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، عقدت مكتبة قلمشاة الفرعية محاضرة ثقافية بعنوان ''حق المرأة في التصويت'' ضمن فعاليات مبادرة '' صوتك أمانة''، للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، تحدثت فيها فاطمة محمد عبد الجواد، مع عدد من السيدات من رواد المكتبة والوحدة الصحية بقلمشاة، عن حق المواطن في التصويت في الانتخابات بصفة عامة، وكذلك حق المرأة بصفة خاصة، لأنها تمثل نصف المجتمع، وهذا الحق كفله الدستور والقانون، دون مزايدة أو تحريض، أو ترهيب، وذلك لكي يكون الإختيار على أساس الكفاءة، والقدرة على تنفيذ برنامجه الإنتخابي، كما أكدت علي أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

ونظم بيت ثقافة إبشواي ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر، قام خلالها أحمد السيد فهمي، مسئول الفنون التشكيلية بالموقع، بتعليم المشاركين أساسيات الرسم، من خلال تنفيذ بعض الرسومات المعبرة عن الواقع الذي تعيشه المنطقة العربية.

كما نفذ قسم الفنون التشكيلية بالفرع، ورشة رسم حر، بحضور طالبات المعهد الأزهرى الإعدادي بنات، بمكتبة الفيوم العامة، قدمتها منار حسين أخصائي الفنون التشكيلية، بينما نفذ قسم المواهب بقصر ثقافة الفيوم، ورشة فنية من خامات البيئة، لتعليم الرواد طريقة تنفيذ شمعدان من البلاستيك، والكرتون، نفذتها رضوي أحمد أخصائي المواهب، إلي جانب ورشة فنية أخري للرسم الحر، نفذتها سماح محمد سيد معلمة بمدرسة الفصل الواحد باللاهون.