كشف ملابسات مقطعى فيديو على موقع "فيس بوك" لتعدى شخص على سيدة

عقب رصد منشور بمقطعى فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنان إستغاثة

إحدى السيدات من تعدى شخص على نجلتها محدثاً لها إصابات بالغة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام من (طالبة، عامل "مصابان بجروح بأماكن متفرقة

بالجسم " مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى

عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو

المُشار إليه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد

المخدرة.. فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما

معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما.. وبحوزتهما (كمية من مخدر

الأستروكس وزنت 1,750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن

نشاطهما الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن

كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (بندقية - فرد خرطوش) و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.