الاحتلال يوافق على إدخال شاحنتي وقود يوميًا لغزة.. وهذا شرطه

وافق مجلس الحرب الصهيوني على إدخال شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة شرط عدم وصولها لحركة حماس، وفقًا لنبأ عاجل لقناة "العربية".

وسمح بإدخال شاحنتي وقود يوميًا إلى غزة لصالح الأمم المتحدة، ما سيسمح بتخفيف الضغط الدولي لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع.

وأرسلت مصر 23 ألف لتر ديزل إلى قطاع غزة، ووفقًا للتفاهمات المشتركة فإنه يرجح استخدامه في أعمال وكالات الأمم المتحدة، خصوصًا ما يتصل بالشاحنات التي تعمل بالديزل لنقل المساعدات التي توزعها وكالة "الأونروا".

اليوم الـ42 للحرب على غزة:

يدخل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر، اليوم الجمعة، يومه الـ42، حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف القطاع بلا هوادة وتفرض عليه "حصارًا مطبقًا"، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 11500 فلسطيني، من بينهم أكثر من 4600 طفل.

وفي آخر التطورات، تعرض قطاع عزة لقصف عنيف من الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم، فيما استشهد عدد من الفلسطينيين وسقط عشرات الجرحى جراء قصف جيش الاحتلال مدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.