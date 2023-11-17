كاد ماسترز تجمع أطراف المجتمع لتحقيق طفرة تكاملية في تنفيذ مشروعات البناء

تقوم شركة كاد ماسترز للتكنولوجيا الهندسية بتنظيم أكبر ملتقى للتشييد والبناء في مصر Construction management summit - تحت رعاية وزارتي الإسكان والتجارة والصناعة ونقابة المهندسين ومركز تحديث الصناعة، وذلك في سبيل خلق شراكات فعالة بين جميع القطاعات والفئات المشاركة في عملية التشييد والبناء.

أكد المهندس طاهر سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة أن المؤتمر يهدف إلى نقل ومناقشة آخر ما توصل له العلم والخبرات العالمية في مجال إدارة المشروعات الهندسية وإدارة التشييد والبناء في ظل التحول الرقمي، والربط بين مطلبات السوق العالمي والتعليم الأكاديمي والتدريب التطويري للشركات. أضاف أن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات المهمة التي تؤثر في نمو الاقتصاد كإدارة المرافق حيث يستضيف المؤتمر وفدا من الخبراء في هذا المجال وكذلك الجمعية المصرية لإدارة المرافق,

هذا بالإضافة لمناقشة التأثير الاقتصادي للأزمة الاقتصادية العالمية وكذلك عمليات الشحن والإدارة اللوجيستية في الجداول الزمنية للمشروعات وكيفية تخطي عقبات التمويل وسلاسل الإمدادات.

سيعقد هذا المؤتمر يومي 27و28 نوفمبر من هذا العام بحضور أكثر من 30 متحدث وبمشاركة كبريات الشركات في القطاعين العام والخاص، كالشركة القابضة للكهرباء وحسن علام القابضة وأوراسكوم والمقاولون العرب وغيرها، كما حرصت الإدارة الهندسية للبرلمان المصري و البريد المصري على حضور المؤتمر .

كما أشار حرصنا خلال المؤتمر على مشاركة معلوماتنا مع الخبراء وكبرى شركات ومؤسسات القطاع كما قمنا بعرض أمثلة واقعية تظهر الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا البناء في تمكين قطاع البناء في مصر وتعزيز الكفاءة والإنتاجية في العمل، ولاسيما في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع في مصر وخاصة نماذج البناء في العاصمة الادارية الجديدة والذى بات هو النموذج الامثل الذى سيتم تطبيقه في كافة مجالات التشييد والبناء.