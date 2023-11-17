الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه شرب الدريسة بالإسماعيلية

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية، أمس الخميس، بلاغ من مركز ومدينة الإسماعيلية يفيد بانقطاع المياه عن مناطق الخشيانة ونفيشة القبلية بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.



وعلى الفور تم إخطار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وتمت معاينة خط المياه، حيث تبين كسر الماسورة، وتم تركيب مواسير جديدة ورفع كفاءة الخط وضخ المياه مرة أخرى، بالتعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات والوحدة المحلية لقرية نفيشة، ومركز ومدينة الإسماعيلية.

كذلك تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ومركز ومدينة الإسماعيلية؛ لتوفير سيارات مياه نقية للأماكن المتضررة خلال فترة الإصلاح وإعادة المياه.

حيث تم الدفع بعدد ثلاث سيارات حتى انتهاء أزمة انقطاع المياه عن المواطنين، ولدعم المخابز والمواطنين لسد العجز في المياه.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة التعامل مع كافة الأزمات والطوارئ داخل نطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهتها وسرعة إزالة أسبابها.