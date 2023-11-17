الداخلية تضبط جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (المنوفية، الشرقية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

وفي مديرية أمن المنوفية تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الباجور وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" - فرد محلى وطلقة- سلاح أبيض).



كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة تلا.. وبحوزته (كمية من

مخدرى "الحشيش، الهيروين" – بندقية خرطوش وطلقتَين).

وفي مديرية أمن الشرقية تم ضبط (3 عاطلين) بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين- عدد من الاقراص المخدرة - فرد محلى).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد

الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.