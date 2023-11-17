تعدي بالضرب وتهديد بالسلاح.. ضبط 3 عاطلين سرقوا مواطن

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "البحرالأحمر - الجيزة" من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

في مديرية أمن البحرالأحمر ضبط (عامل خردة) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة دراجة نارية.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها.

وفي مديرية أمن الجيزة تم ضبط 3 عاطلين " لأحدهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. لقيامهم بإرتكاب واقعة التعدى بالضرب على أحد الأشخاص وتهديده بسلاح أبيض سنجة "تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين" وأحدثوا إصابته بجرح سطحى بالرأس وسرقة (مبالغ مالية "أجنبية ومحلية" - ساعة – هاتف محمول ومتعلقات أخرى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن جزء من متحصلات واقعة السرقة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على مالك مكتب كاستينج وذلك؛ لإدارته المكتب بدون ترخيص كما إنه يعمل على استقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو لتحقيق مآرب مادية من الشباب راغبي العمل في مجال الفن.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه يدير المكتب خاصته لتحقيق مكاسب مادية حيث يقوم باستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك العمل.

وكانت البداية بتأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وبالفحص والتقنين تم استهداف مقر المكتب وأمكن ضبط مالك المكتب، وبتفتيش مقر المكتب فى حضوره تم ضبط إستوديو تصوير يحتوى على ("هارد ديسك" مُحمل عليه "مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبي التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس).

وتم ضبط ("كاميرا ديجتيال" معدة للتصوير السينمائي بها وحدة تخزين خارجية "محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل").



وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتب وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

