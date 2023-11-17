طلاب 4 مدارس يطلعون على أنشطة كلية الحاسبات بجامعة جنوب الوادي

استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي ، فى قنا، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واشراف الدكتور عماد علي عامر عميد الكلية.

زيارات ميدانية لعدة مدارس بمدينة قنا منها مدرسة حامد سليمان الاعدادية بنين ومدرسة الجمهورية الثانوية الجديدة بمدينة قنا الجديدة ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات ومدرسة السادات الابتدائية وذلك لتوعية الطلاب بمدي أهمية الحاسب الآلي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فى الحياة العلمية والعملية.

وكان في استقبالهم الدكتوره ندي مبارك مدرس علوم الحاسب بالكليه والدكتور عبد الرحمن عبد النظير المعيد بقسم علوم الحاسب.

إطلع الطلاب والطالبات من خلال الجوالات التفقدية على الكلية والمعامل والمكتبة وذلك حرصا علي تنمية مواهب الطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في إطار مبادرة المكتب التنفيذي " طالب واعي بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا".