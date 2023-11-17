إقلاع 45 رحلة للبالون الطائر في سماء الأقصر تقل 1100 سائح

شهدت سماء محافظة الأقصر، خلال اليوم الجمعة، إقلاع 45 رحلة بالون طائر، تقل على حوالي 1100 راكب من جنسيات مختلفة حول العالم.

وأوضح مصدر بمطار البالون بغرب الأقصر، أن رحلات البالون تشهد حاليًا نشاطًا مع حلول الموسم الشتوي، الذي تنتعش فيه رحلات البالون الطائر وزيادة أعداد الرحلات، التي تنطلق من أرض البالون بغرب النيل، لتأخذ مسار رحلتها في الهواء خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى شروق الشمس.

يعتبر البالون الطائر في الأقصر هو أحد الأنماط السياحية التي تنفرد بها مدينة الشمس، والذي أكسبها شهرة عالمية، فضلاً عن كونه جزءًا أساسيًا من البرنامج السياحي للسائحين الأجانب الذين يحرصون على تجربة البالون؛ للاستمتاع برؤية المناظر الخلابة وآثار الحضارة المصرية القديمة من سماء الأقصر.

ويشار إلى أن مدة رحلات البالون الطائر تستغرق حوالي 40 دقيقة، يرتفع المنطاد إلى السماء محلقًا بارتفاع يصل إلى نحو 1500 متر فوق الأرض، ويبدأ بالتحرك من البر الغربي حيث موقع المطار بالقرنة، ثم ينطلق متجهًا للأعلى ناحية الضفتين الغربية والشرقية للنيل، لتشاهد خلالها معابد حتشبسوت والرامسيوم، وهابو، ومقابر وادي الملوك، إلى جانب معبد الأقصر بالضفة الشرقية إلى جانب مشاهدة النيل والمناظر الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها مدينة المائة باب.

