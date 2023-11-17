الاتحاد الأوروبي: ندرس نشر قوات دولية في غزة

أكد الاتحاد الأوروبي، دراسة نشر قوات دولية في قطاع غزة ضمن الخيارات التي يجري بحثها لحل الأزمة، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الجمعة.

وتدخل الحرب على غزة لليوم الـ42 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.

المفوض الأوروبي يطالب بهدن إنسانية في غزة

وفي سياق متصل دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش اليوم الإثنين إلى هدنات إنسانية فورية في غزة، وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع، لضمان المُحافظة على عمل المستشفيات.

وأضاف خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: "هناك حاجة ملحة إلى تحديد الهدنات الإنسانية واحترامها" ، مضيفا "يتعيّن إدخال الوقود ، كما ترون، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفاد الوقود، وهناك حاجة ملحة إلى ذلك".

وطالب التكتل "بهدنات إنسانية فورية" للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال ليناركيتش، "يجب أن تكون هذه الهدنات ذات مغزى، ويجب أن يتم الإعلان عنها قبل وقت طويل من التطبيق، ليكون بإمكان المنظمات التحضير لاستغلالها، ويجب أن تكون محددة بوضوح".