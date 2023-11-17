وزير الشباب والرياضة يلتقي نائب رئيس جامعة أوتاوا الكندية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نائب جامعة أوتاوا الكندية ؛ لبحث فتح آفاق للتعاون بين الجامعة والوزارة والجامعة البريطانية بالقاهرة من خلال برامج مُبتكرة علي المستوي الشباب والرياضي بمصر، بحضور أحمد حافظ سفير مصر بكندا.

تناول اللقاء بحث التعاون في أكثر من مجال رياضي، بجانب توفير منح مجانية للشباب المصري داخل جامعة أوتاوا الكندية، وايضا منح مدفوعة، بجانب بحث التعاون مع العديد من الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضرورة بحث توسيع أطر التعاون مع الجامعات في كافة دول العالم في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، للاستفادة منها في تأهيل الشباب المصري، في إطار إستراتيجية بناء الإنسان، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي اللقاء الذي تم في جامعة أوتاوا في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير حاليا لكندا من أجل المشاركة في اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة عقب وصوله، قام بزيارة السفارة المصرية بكندا، وكان في استقباله السفير المصري أحمد حافظ ونائبه رحاب شاور.

