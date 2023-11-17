بتركب السلم .. وفاة رضبعة سقطت من أعلى الطابق الأول بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفلة رضبعة تبلغ من العمر عامين وتقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة إثر إصابتها بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة سقوطها من الطابق الأول علوي أثناء صعودها سلم منزلهم وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "شهد . م . ي . ر" تبلغ من العمر سنتين ومقيمة دائرة المركز جثة هامدة إدعاء سقوط من علو .





بالإنتقال والفحص وسؤال والدها "محمد . ي . ر . م" 28 سنة عامل - ومقيم بذات الناحية أنه أثناء صعود نجلته المذكورة سلم المنزل بالطابق الأول علوي أختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدي إلي وفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة سقوط من علو ولا توجد شبهة جنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .