ضربوه وهددوه بسنجة.. سرقة مبالغ مالية من شخص بالإكراه في بولاق الدكرور

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على شخص وإصابته بسلاح أبيض لسرقة مبلغ مالي.

وكشفت التحقيقات تمكن رجال مباحث مديرية أمن الجيزة من ضبط (3 عاطلين " لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور؛ لقيامهم بارتكاب واقعة التعدى بالضرب على أحد الأشخاص وتهديده بسلاح أبيض سنجة "تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين" وأحدثوا إصابته بجرح سطحى بالرأس.

وأوضحت التحقيقات قيامهم بسرقة (مبالغ مالية "أجنبية ومحلية" - ساعة – هاتف محمول ومتعلقات أخرى).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن جزء من متحصلات واقعة السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.