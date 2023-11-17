الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد تتيح الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية بمكاتب حجز التذاكر بماكينات الدفع

الدفع الإلكترونى
الدفع الإلكترونى

 أعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية (كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـDebit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـPOS ) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، بعدد 54 محطة  كمرحلة أولى، على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعًا مما يتيح الدفع نقدًا، أو عن طريق الكروت الذكية.  

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يأتى ذلك استكمالًا لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتيسيرًا على جمهور الركاب.

 كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة، وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة، والهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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