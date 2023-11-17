"التمسك بالأمل والايمان".. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية

تحت عنوان "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات" تناولت خطبة الجمعة موضوعها اليوم بمساجد الاسماعيليه.

ودعا الخطباء المصلين بأهمية التمسك بالإيمان واليقين في نصر الله وغلبة الدين.

وقال الخطباء أن نصر الله يأتي بالإيمان واليقين وليس بالعدة والعتاد .ودلل الخطباء على غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ضد الكفار واليهود حيث كان وقتها المسلمون أقل في العدد والتجهيزات ولكن النصر كان حليفهم ليقينهم بالله وانزل الله ملائكة تقاتل معهم .

وأكد الخطباء أن نصر الله قريب وعلى المسلمين الاستعداد لتلك اللحظة بالإيمان وترك المعاصي والذنوب والتوجه لله تعالى ونصرة الحق وأهله .

ودعا الخطباء لاهل غزة بالنصرة والثبات والتحمل والصبر على ما أصابهم من ابتلاءات في فقد الاحباب والجوع والعطش وتهدم منازلهم .