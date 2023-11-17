الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة جندية بالقرب من مستشفى الشفاء

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه عثر على جثة جندية في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، مؤكدًا أنها كانت محتجزة لدى حركة حماس في أعقاب هجومها على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه عثر على جثة الجندية نوعاه مارسيانو، البالغة 19 عاما، التي كانت محتجزة لدى حماس، وسبق أن أعلنت الحركة عن مقتلها جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وقال الجيش في بيان "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية"، وفقا لفرانس برس.

وكانت حركة حماس نشرت الاثنين صورة لمارسيانو تظهرها ميتة، مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء مقتل الجندية بعد أن نشرت حماس مقطع فيديو لها على قيد الحياة وبعد ذلك بعض الصور لما قالت الحركة إنها جثتها بعد مقتلها في غارة إسرائيلية.

وكانت حركة حماس احتجزت الجندية الإسرائيلية في أعقاب هجومها على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن هذه هي الجثة الثانية التي تعثر عليها القوات الإسرائيلية لمحتجزين لدى حماس، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن العثور على للمحتجزة يهوديت فايس.

وأوضح الجيش العثور على جثة المحتجزة في مبنى قرب مستشفى الشفاء في غزة، الذي حاصرته واقتحمته القوات الإسرائيلية.

وأضاف أنه "جرى التعرف على جثة المرأة من قبل الطب الشرعي وإبلاغ أسرتها".

وفي عدة مناسبات، أعلنت حماس أن القصف الإسرائيلي الذي استمر على قطاع غزة لأسابيع أدى إلى مقتل محتجزين.

وتسببت الغارات الإسرائيلية على غزة في مقتل أكثر من 11 ألف في القطاع المحاصر.



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