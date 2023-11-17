ليونيل ميسي يفتح النار على لاعبي أوروجواي بعد خسارة الأرجنتين

شن ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني هجوماً لاذعاً على لاعبي منتخب أوروجواي بعد المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وخسر منتخب الأرجنتين حامل لقب المونديال على ملعبه ووسط جماهير في ملعب لابومبنيرا أمام نظيره الأورجوياني بهدفين دون رد، وهي الخسارة الأولى لرفاق ميسي منذ تتويجه بلقب كأس العالم في قطر مطلع العام الجاري.

وقال ميسي في تصريحات غاضبة عقب نهاية المباراة: “ يجب أن يتعلم هؤلاء اللاعبين الصغار الإحترام من زملاءهم الكبار في منتخبهم ”.

وتابع: “ من الأفضل الآن الا أعلق على بعض التصرفات التي شهدتها هذه المباراة ”.

وأكمل ليونيل ميسي: دايما ما تكون مباريات المنتخبين صعبة وقوية لكنه يسودها الإحترام دائماً، عليهم أن يتعلموا هذا الأمر ".

وشهدت المباراة حدوث العديد من المشاداتت بين لاعبي المنتخبين داخل الملعب في ظل حالة التوتر والحماس الكبير الذي سيطر على مجريات اللقاء.