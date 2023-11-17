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بيان عاجل من النقل بشأن اقتحام مزلقان السكة الحديد أو السير عكس عاجل .. ضغوط مصر نجحت في زيادة حجم المساعدات إلى غزة
الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بيان عاجل من النقل بشأن اقتحام مزلقان السكة الحديد أو السير عكس

السكة الحديد
السكة الحديد

 أطلقت وزارة النقل حملة تحت عنوان “سلامتك تهمنا”، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

 وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور، والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم  اقتحام المزلقان، أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

 

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