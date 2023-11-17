حررت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، 1888 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم ضبط 646 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.



وكانت وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية إدعت خلاله إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" بتعرضها للتعدى والسحل والاختطاف من قبل بعض الأشخاص حال خروجها من أحد المحال بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تضرر الشاكية من (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.. باستكمال الفحص قررت أنها حال تواجدها بالمحل المشار إليه قام أحد المتهمين بمعاكستها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها المنوه عنها، وتصادف مرور المتهمان الآخران مستقلين سيارة "ميكروباص".. فاستغاثت بأحدهما لكونه جارها، وقامت باستقلال السيارة "الميكروباص" إلا أن المتهم الأول قام بالقفز داخل "الميكروباص" وقام بالتعدى عليها بالضرب فاستغاثت بالأهالى وقاموا بصرفهم.

وبسؤال شقيق الشاكية، نفى تعرضها لواقعة اختطاف أو سحل، كما هو موضح بالمنشور، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكابه واقعة التعدى على الشاكية بالضرب وإحداث إصابتها، وأفادوا باستقلالها السيارة "الميكروباص" بإرادتها نافين واقعة خطفها وسحلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.