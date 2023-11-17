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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاري كين يقود تشكيل إنجلترا المتوقع أمام مالطة في تصفيات أمم أوروبا

إنجلترا
إنجلترا

يلتقي منتخب إنجلترا  مع نظيره مالطة مساء اليوم الجمعة على ملعب ويمبلي ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا، يورو 2024.
 

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موعد مباراة إنجلترا ومالطة بتصفيات اليورو 2024

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وكان منتخب إنجلترا حقق الإنتصار على إيطاليا في المباراة الماضية بثلاث أهداف نظيفة، فيما لم ينجح مطالة في تحقيق أي فوز خلال مبارياته السبعة الماضية بالتصفيات ليفشل في التأهل للبطولة الأوروبية.

يهدف منتخب إنجلترا لتحقيق الانتصار لتعزيز صدارته في بطولة أمم أوروبا في المجموعة الثالثة، فيما يأتي منتخب أوكرانيا خلفه بفارق ثلاث نقاط، بينما يأتي إيطاليا ثالثا.

لدى منتخب إنجلترا 16 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تأتي أوكرانيا وصيفا برصيد 13 نقطة، خلفهم إيطاليا برصيد 10 نقاط.
 

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام مالطة:


في حراسة المرمى: سام جونستون
في الدفاع: كايل والكر، مارك جويتشي، هاري ماجواير، كيران تريبييه
في الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد، جوردن هندرسون، كالاهجير
في الهجوم: ماركوس راشفورد، هاري كين، فيل فودين.
 

توقيت مباراة إنجلترا ومالطة في تصفيات اليورو:



تبدأ مباراة إنجلترا ومالطة في الساعة العاشرة إلا ربعا بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الحادية عشر إلا ربعا بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثانية عشر إلا ربعا بتوقيت الإمارات.


وتبث مباراة إنجلترا ومالطة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها BeIn Sports 2.
 

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