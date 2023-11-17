بأسلوب السحب.. إحالة عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين وتاجر للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، حيث كونا تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب سحب السيارة.



كان قد تمكن قطاع الأمن من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بالقاهرة، حيث تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بسرقة سيارته، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.



وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين لهما معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة الجيزة، وأنهما قاما بسرقة السيارة بأسلوب السحب باستخدام سيارة ربع نقل مطموسة اللوحات.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش- السيارة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار، وأضافا ببيعها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها ، وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب وقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب تم العثور عليها.

وفي واقعة آخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية إدعت خلاله إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" بتعرضها للتعدى والسحل والإختطاف من قبل بعض الأشخاص حال خروجها من أحد المحال بدائرة القسم

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تضرر الشاكية من (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.. بإستكمال الفحص قررت أنها حال تواجدها بالمحل المشار إليه قام أحد المتهمين بمعاكستها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها وتصادف مرور المتهمان الآخران مستقلين سيارة "ميكروباص".. فإستغاثت بأحدهما لكونه جارها وقامت بإستقلال السيارة "الميكروباص" إلا أن المتهم الأول قام بالقفز داخل "الميكروباص" وقام بالتعدى عليها بالضرب فإستغاثت بالأهالى وقاموا بصرفهم.

وبسؤال شقيق الشاكية، نفى تعرضها لواقعةإختطاف أو سحل كما هو موضح بالمنشور،عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترف أحدهم بإرتكابه واقعة التعدى على الشاكية بالضرب وإحداث إصابتها وأفادوا بإستقلالها السيارة "الميكروباص" بإرادتها نافين واقعة خطفها وسحلها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.