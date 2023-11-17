اعترافات المتهم بالإتجار في مخدر الحشيش بالوراق

أدلى المتهم ببيع الحشيش في الوراق باعترافات تفصيلية عن نشاطه الإجرامى أمام جهات التحقيق.

وقال المتهم إنه يتاجر في مخدر الحشيش من أجل الكسب السريع، وأنه ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، كان يستعد لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية، وأنه اتخذ من مسكنه وكرا لذلك.

وكشفت التحقيقات، أنه ضبط بحوزته على 7 فرش حشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، ومبلغ مالي 500 جنيه.

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

المؤبد لجنايني قتل سيدة بسبب المخدرات في كرداسة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة جنايني بالسجن المؤبد؛ لإدانته بقتل سيدة بسبب خلافات حول التحصل على المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 994 لسنة 2023 جنايات كرادسة، إلى المتهم أحمد. س، 23 سنة، جنايني، أنه في يوم 15 نوفمبر 2022، قتل المجني عليها منى. أ، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر خلاف نشب بينهما استهل السلاح الأبيض -خنجرًا-، مسددا لها عدة طعنات استقرت بأنحاء جسدها محدثا إصابتها الموصوفة التي أدت إلى وفاتها.

وأردفت التحقيقات، أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض -خنجرًا- دون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية.

القبض على 3 لصوص حاولوا سرقة شخصين أمام منزل في أسيوط



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بأسيوط لقيامهم بإصابة شخصين بطلق ناري وجرح طعني حال محاولتهم سرقتهما بالإكراه.

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله شخصين أحدهما مصاب بعيار ناري، والثاني بجرح طعني مقيمين بدائرة المركز.

بسؤالهما قررا أنه حال جلوسهما أمام مسكن أحدهما بدائرة المركز فوجئا بمجهولين أحدهما يحمل بندقية آلية والآخر سكينا، يحاولان سرقتهما ولدى مقاومتهما حدث اشتباك بينهما فتعديا عليهما بالسلاح الناري والأبيض فأحدثا إصابتهما ولاذا بالهرب دون سرقتهما.

بالفحص أسفرت الجهود، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، أحدهم اقتصر دوره على مراقبة محل الواقعة وتأمينه أثناء ارتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية وخزينتين وبندقية خرطوش وفردين محليين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسلاح أبيض سكين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر في أطفيح

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة باستمرار حبس 9 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون جنيه من تاجر أقمشة في أطفيح.

وخلال التحقيقات أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فاختمر فى ذهنه سرقته مما دعاه للاتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة.

وكانت نيابة الجيزة قد باشرت تحقيقات موسعة في تعرض تاجر أقمشة لسرقة مبلغ مليون و150 ألف جنيه، بمنطقة أطفيح في الجيزة، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.



وكشفت التحقيقات أنه أثناء استقلال تاجر أقمشة- مقيم بساحل سليم بأسيوط سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 10 أشخاص) وضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 محدث صوت- سلاح أبيض- 3 سيارات " اثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالي المسروق).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.