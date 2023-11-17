كيف يضر التدخين أثناء الحمل بالطفل؟

قال باحثون من اسكتلندا إنهم تمكنوا من تحديد ما يحدث لجسم الطفل إذا كانت والدته تدخن أثناء الحمل.

وقد ثبت أن الضرر الأكثر خطورة يصيب كبد الطفل، لأنه يضطر إلى التعامل مع تصفية السموم التي تدخل جسده الذي لم يولد بعد.

ويقول الباحثون إنه من المعروف منذ فترة طويلة أن تدخين الأم له تأثير سلبي على صحة الطفل، لكن لم تتم دراسة مدى معاناة جسم الطفل بالضبط وأي الأعضاء هي التي تتلقى الضربة أولاً، ولقد وجد العلماء أن الكبد هو الأكثر عرضة لتأثيرات النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في دخان السجائر.

تأثير التدخين على الأطفال

وجد باحثون اسكتلنديون أن تدخين الأم له تأثير سلبي على وظائف الكبد، ويتجلى هذا الضرر عند الأطفال بشكل مختلف حسب جنس الطفل.

وخلال التجربة، كشف العلماء عن التركيب الكيميائي الموجود في السجائر لأنواع مختلفة من أنسجة الأطفال، اتضح أن الكبد يعاني بشكل سيء على قدم المساواة عند الأولاد والبنات، ولكن عملية التغيير تحدث بشكل مختلف لذلك، إذا كان لدى الأولاد ندبات على الكبد، فإن الفتيات يعانين من اضطراب التمثيل الغذائي على المستوى الخلوي في الوقت نفسه، تعاني أعضاء الأطفال الأخرى أيضًا من تأثيرات النيكوتين، لكن العملية أقل وضوحًا قليلاً مما هي عليه في الكبد.

ويذكر العلماء أنه نتيجة التدخين يتم إطلاق حوالي 7 آلاف مادة ضارة، كل منها يضر بعمل الأعضاء الداخلية للجنين. ويقولون أيضًا أن النيكوتين يمكن أن يضر ليس فقط الكبد وأعضاء الطفل الأخرى، ولكن أيضًا جسم الأم نفسها.