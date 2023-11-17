الكيوي يساعد في علاج الأرق.. علماء يكشفون التفاصيل

أفاد باحثون من تايوان أنهم تمكنوا من اكتشاف الخصائص الفريدة للكيوي، وتبين أن هذه الفاكهة المحبوبة ليست غنية بالفيتامينات الصحية فحسب، بل يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على مواعيد نوم الأشخاص وتساعد في مكافحة الأرق.

أجرى مجموعة من العلماء من جامعة تايبيه الطبية في تايوان سلسلة من التجارب شملت عشرات المتطوعين، وكان جميعهم يعانون من اضطرابات معينة في النوم، وكانوا يعانون في بعض الأحيان من الأرق.

وخلال التجربة، كان عليها أن تأكل الكيوي قبل ساعة من النوم، ثم تسجل التغييرات، إن وجدت، وقام الخبراء بمراقبة جميع المواضيع لمدة شهر واحد.

كما أن مجموعة أخرى من المتطوعين لم تتناول الكيوي قبل النوم، وسجلت أيضًا الوقت الذي تمكنوا بعده من النوم ونتيجة لذلك، قام العلماء بتحليل البيانات ومقارنتها.

تأثير تناول الكيوي على الأرق

وتبين أن هؤلاء المتطوعين الذين تناولوا الكيوي قبل ساعة من النوم بدأوا يشتكون بشكل أقل من نوعية النوم، على عكس المجموعة الضابطة، ولقد ناموا بشكل أسرع بكثير، واستيقظوا بشكل أقل أثناء الليل، وكان نومهم أعمق وشعروا براحة أكبر في الصباح.

ونتيجة لذلك، حسب العلماء أن الكيوي قبل النوم يطيل مدة النوم بنسبة 13%، ويحتاج الأشخاص أيضًا إلى وقت أقل بنسبة 35% للنوم.

ويعود ذلك بحسب العلماء إلى وجود مواد خاصة في الفاكهة لها تأثير إيجابي على عمل الجسم بأكمله، وكذلك على عمل الجهاز العصبي بالإضافة إلى ذلك، يحفز الكيوي الدماغ على زيادة إنتاج السيروتونين، ويعزز هذا الهرمون الاسترخاء ويساعد أيضًا على صرف الانتباه عن الأفكار السلبية.