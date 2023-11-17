بعد سداسية جيبوتي.. ضياء السيد يحذر المنتخب من سيراليون

قال ضياء السيد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني ، إن البداية التي قدمها الفراعنة في مشوار تصفيات كأس العالم 2026 "ممتازة" موضحاً أن جميع اللاعبين كانوا عند حسن الظن.

وأشار ضياء السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الإصرار كان سر تفوق المنتخب في لقاء جيبوتي مؤكداً أن البداية القوية كانت وراء الفوز المريح وجعلت المباراة أسهل.

وأضاف:" المنتخب استفاد من هذا الفوز من خلال إراحة بعض لاعبيه وخاصة أن المباراة القادمة ضد سيراليون ستكون صعبة على أرضية ملعب "ترتان" وفي أجواء ممطرة".

وأشاد ضياء السيد بقدرات محمد صلاح قائد المنتخب وتأثيره مع الفراعنة وتحقيقه الأرقام القياسية باستمرار.

حقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا على نظيره جيبوتي بسداسية من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في ثاني لقاءات دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.حازم إمام: كنت قلق من مواجهة جيبوتي.. وفيتوريا سيقوم بإجراء تبديلات في تشكيل مصر أمام سيراليون