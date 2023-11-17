نبيلة مكرم تكشف موقف الرئيس السيسي والسيدة انتصار بعد أزمة ابنها (فيديو)

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بعد أزمة نجلها الذي اتهم في قضية قتل بأمريكا.

وأكدت خلال لقائها مع برنامج “الشاهد” مع فضائية “إكسترا نيوز”، الخميس، أنها وجدت المحبة والتواصل والاهتمام الكامل من الرئيس السيسي والسيدة انتصار، معبرة عن تقديرها لتعاطف الشعب بالكامل معها في هذه الأزمة.

وأوضحت نبيلة مكرم، أنها تقدمت باستقالتها للتخلي عن منصبها فور علمها بقضية نجلها في الخارج، ولكن استكملت أعمالها داخل الوزارة لحين أخذ قرار الموافقة، متابعة:" استكملت عملي في الوزارة لحين رؤية الدولة الوقت المناسب للتخلي عن المنصب، وبالفعل تخليت عن منصبي بعد التعديل الوزاري".

نبيلة مكرم: كنت أمر بظروف قاسية

ولفتت إلى أنها مرت بظروف قاسية للغاية، وكانت مقدرة موقف الدولة النبيل وتمسك الدولة بها في ظل هذه القضية الحساسة، إذ جرى عدم قبول الاستقالة سريعاً من قبل الدولة يعني أن هناك نوعاً من أنواع التقدير.

وأشارت نبيلة مكرم إلى أن أكثر ظاهرة لفتت انتباهها خلال زيارتها للقرى للحد من الهجرة الغير شرعية هي ظاهرة الأمهات وأن الأم صاحبة الكلمة، وأنها من تسير البيوت.

وأضافت نبيلة مكرم، أن الأمهات هي من تطلب من نجلها السفر كباقي أقاربه أو تمنعه منه، مشيرة إلى أنها أقامت ندوات بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، لتحذير الأمهات بأنهم يرمون أبنائهم في التهلكة ويعرضونهم للموت.