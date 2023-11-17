الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نبيلة مكرم تكشف كواليس استقالتها من الحكومة بعد قضية ابنها بأمريكا (فيديو)

السفيرة نبيلة مكرم،
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، تفاصيل تقديم استقالتها من الوزارة بعد أزمة نجلها الأخيرة المتهم بالقتل في أمريكا، مؤكدة أنها ما زالت تمر بأزمة وابتلاء بسبب قضية ابنها. 

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وأكدت خلال لقائها مع برنامج “الشاهد” الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، الخميس، أنها لن تنسى موقف الدولة في التعامل معها خلال أزمة ابنها، مضيفة أنها كانت بمثابة الصدمة التي لا يمكن وصفها بالكلمات.

وتابعت: "لأمانة القسم الذي أقسمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما توليت منصب وزيرة الهجرة تواصلت في نفس اليوم الذي عرفت فيه أزمة نجلي في الخارج مع الدكتور مصطفى مدبولي، وطلبت منه المقابلة على وجه السرعة بشكل شخصي، وذلك لإبلاغه بالأزمة التي أمر بها أنا وأسرتي، وبالفعل طلبت من السماح لي بتقديم الاستقالة من الوزارة".

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وذكرت أنها طلبت الاستقالة من منصبها لعدة أسباب منها أنها أقسمت أمام الرئيس أن تتولى ملف الهجرة بكل أمانة، محاولة جعل الدولة بعيدة عن أطماع الحاقدين الذين سوف يستغلون هذا الحادث الشخصي ضد الدولة باعتبارها جزء من حكومة الدولة.

وأشارت إلى أنها رفضت أن تجعل مصر فريسة لأي شخص لا يريد بمصر خير، هذا علاوة عن أنها كانت تريد التفرغ لالتزاماتها الأسرية في تلك الأوقات الحرجة.

 

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