تضاربت مع حفل عالمي..تداعيات تأجيل "ليلة الدموع"

نتج عن التأجيل المفاجىء لحفل ليلة الدموع، ردود فعل استنكارية واستفهامية، خاصةً أنه جاء قبل مايقرب من ساعتين من إقامته.

أعرب حضور الحفل عن استياءهم من التأجيل المفاجىء لحفل ليلة الدموع نظرًا للأجواء غير المستقرة وسقوط الأمطار، فمنهم من وصل للمكان بالفعل، وآخرون من قارب على الوصول واضطر للعودة، وذلك عبر تعليقاتهم عللى الحساب الرسمي للشركة المنظمة على انستجرام.

قررت الشركة المنظمة إقامة حفل ليلة الدموع غدا الجمعة، والذي يصادف حفل الرابر الأمريكي بوست مالون، قررت الشركة المنظمة إقامة حفل ليلة الدموع غدا الجمعة، والذي يصادف حفل الرابر الأمريكي بوست مالون على مسرح آخر.

يحيي “ ليلة الدموع ” رموز غنائية مصرية ولبانينة، الذين اشتهروا مع جمهورهم بنجاحهم في الأغاني الدرامية" تامر عاشور، رامي صبري، رامي جمال، آدم".



الانطلاقة الأولى لحفل ليلة الدموع

كانت قد انطلقت فكرة حفلة “ليلة الدموع” للمرة الأولى خلال أغسطس الماضي، وضمت كبار النجوم “شيرين عبدالوهاب، تامر عاشور، أحمد سعد، محمد محيي، طارق الشيخ، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم”، وحظيت بحضور جماهيري كامل العدد، ونسبة مشاهدة عالية عقب نشرها عبر المنصات الموسيقية الشهيرة.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023:

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.