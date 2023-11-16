سيدات مصرية في الخارج يحُثُّونَ الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية



قالت الناشطة المصرية بلندن ماجدة سعد صقر أن سيدات مصر في إنجلترا عموما وفي العاصمة لندن على وجه الخصوص يعلمن ما يحاك للدولة المصرية في الخارج ويدركن كم المؤامرات التي تُخَطت في ليل بهيم وهدفها الرئيسي إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضافت ماجدة سعد صقر أنه لذلك فلقد عقدت سيدات مصر في لندن العزم على التصدي لكل هذه المؤتمرات والدفاع على الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال إقامة الفعاليات المختلفة وذلك لتفنيد الأكاذيب ودعم الدولة المصرية ومطالبة المصريين في إنجلترا بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية ليثبتوا للعالم أجمع حجم التأييد الكبير لدولتنا ومؤسساتها.



وقالت سحر رمزي منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في هولندا أن الجميع هما قد أتفق على بذل أقصى جهد للوصول إلى حد أقصى من المشاركة في العملية الانتخابية وذلك لما تمثله هذه المشاركة من رسالة هامة، ليس فقط للدولة الهولندية: حكومة وشعبا بل للشعوب الأوروبية، بأن أبناء الشعب المصري يقفون بقوة الدولة المصرية.

وأضافت رمزي أن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر مرة والمنطقة مرة أخرى والعالم كله مرة أخيرة تدفعنا لبذل أقصى جهد للحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية ومؤسساتها وذلك لن يتم إلا بمشاركة أبناء مصر في الخارج في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة.

و قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.