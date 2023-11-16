حُلفاء أوكرانيا يُوجهون تحذيرات شديدة اللهجة لـ "زيلينسكي"

حذر حُلفاء كييف الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، من موقف بلاده الخاسر وأن الوقت ليس من صالحه، حسبما أفادت مجلة Time الأمريكية، مساء اليوم الخميس.

وذكرت المجلة: "يحذر القادة الغربيون زيلينسكي سرا من أن الوقت ليس في صالحه. لكن محاولات إجباره على بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تؤد إلى أي شيء حتى الآن".

وأشارت إلى أن الوضع بشكل عام يميل لصالح بوتين، حيث أن الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية لم يكن ناجحا، والدول الغربية تخشى بشكل متزايد من أنها تمول مشروعا بلا جدوى باهظ الثمن.

ونوهت بأن الأموال التي كان من الممكن أن تذهب في السابق لتمويل أوكرانيا، يتم توجيهها الآن لدعم إسرائيل والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأكد مساعد الأمين العام لحلف "الناتو"، ديفيد فان ويل، أنه كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، أصبح من الصعب على دول الحلف مواصلة تقديم المساعدات لكييف.

كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن حزم المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا يجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف.

وأشار كيربي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "التمويل المخصص لأوكرانيا ينفد، ولهذا السبب يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات صعبة حاليا".

الرئيس الأوكراني يُناقش تقليل الاعتماد على الغرب في التسليح

ناقش الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، مع أعضاء القيادة العليا للقوات المسلحة كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات البلاد للقذائف والصواريخ والطائرات المسيرة والعربات المدرعة، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء الجمعة.

وفي ختام الاجتماع، كتب زيلينسكي في قناته على "تيليجرام": "ناقشنا الميزانية العسكرية للعام المقبل، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء من الاحتياجات للقذائف والصواريخ والطائرات المسيرة والعربات المدرعة. بحسب الميزانية للعام 2024، سيتم تخصيص 46.9 مليار دولار للاحتياجات العسكرية".

وخلال الاجتماع تمت مناقشة خطط استمرار القتال، وتعزيز نظام الدفاع الجوي لمدينة خيرسون في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا وإجلاء الأوكرانيين من غزة.

وذكرت بلومبرج يوم الجمعة نقلاً عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن على الأرجح من الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية بحلول مارس 2024.

ويُلاحظ أنه بمرور نصف المدة المقررة تقريبا، لم تتسلم أوكرانيا سوى 30 بالمئة فقط من الشحنات الموعودة.

وكانت كييف ذكرت في وقت سابق أنها تبحث عن سبل لتصنيع الأسلحة داخليا في البلاد، لا سيما الطائرات المسيرة والصواريخ البعيدة المدى، وأنظمة الدفاع الجوي.

زيلينسكي يُصدر قرارًا عاجلاً بشأن الأحكام العُرفية والتعبئة في أوكرانيا

وقّع الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، على القوانين التي اعتمدها البرلمان الأوكراني بشأن تمديد "حالة الحرب" والتعبئة حتى 14 فبراير 2024، حسبما أفادت وكالة ""نوفوستي"الروسية، مساء اليوم الخميس.