للمرة الثانية.. مستشار رئيس الجمهورية يلتقى بقادة أوروبا للمرة لبحث آليات انتخابات الرئاسة المقبلة

عقد المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس الجمهورية، للمرة الثانية لقاء مع قادة ورؤساء المنظمات الرسمية للجاليات المصرية في أوروبا والولايات المتحده وكندا لبحث آليات عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد فى بداية كلمته أن ملف المصريين فى الخارج له اولوية كبيرة عند الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثم قام بطرح مناقشه نوعيه الفاعليات واهم العقبات والتفاعلات التي تواجه العملية الانتخابية المقبلة.

وحضر اللقاء قاده المؤسسات منظمات الجاليات المصرية بالمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة وايطاليا وفرنسا واليونان والسويد وايرلندا ورومانيا والنمسا وبلغاريا.

وأكد محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصريه في اليونان، ورئيس اتحاد الجاليات المصريه في اوروبا، انه بالنسبة لليونان بالفعل تم تكوين مجموعه عمل في شهر سبتمبر الماضي لمتابعه العمليه الانتخابيه كذلك تم تنظيم مؤتمر حول الحمله الانتخابيه في شهر اكتوبر الماضي وأن 25% من مجموعة العمل الخاصة بالانتخابات من شباب الدارسين.

وأكد أن حرب غزة خففت الضغوط الدولية عن مصر وأن مصر وقيادتها السياسية متمسكة بالثوابت الوطنية والقومية.

وأكد دكتور ثروت قادس، رئيس المجلس الاعلى في المانيا، أن هناك حملة لتوضيح انتخابات لدى الكنيسة الانجيليه في المانيا، كذلك اكد رؤساء الجاليات في إيطاليا وفرنسا والمانيا انه سيكون هناك حث للمواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع.