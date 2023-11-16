شوط أول سلبي بين البرتغال وليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024

انتهى الشوط الاول بين منتخبي البرتغال وليشتناشتين بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة التي تقام بينهما لحساب منافسات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة العاشرة، من تصفيات أمم أوروبا 2024.

ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الأخيرة قبل لقاء اليوم برصيد 24 نقطة، بينما يتذيل منتخل ليشتناشتين الترتيب بدون أي نقاط.

ويقود كريستيانو رونالدو تشكيل البرتغال لمواجهة ليشتناشتين ومعه في التشكيل كل من جواو فيليكس وبيرنارد سيلفا، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: خوسية سا

في خط الدفاع: توتي جوميز، جواو كانسيلو، انتونيو سيلفا.

في خط الوسط: روبن نيفيز، برونو فيرنانديز، جوتا، بيرناردو سيلفا

في خط الهجوم: جونزالو راموس، كريستيانو رونالدو، جواو فيلكس

ويتواجد على مقاعد بدلاء البرتغال كل من روي باتريسيو وروبن دياز ورفائيل جاريرو وجواو بالينا وجواو نيفيس وجونزالو إيناسيو وريجاردو هوتا واوتافيو مونتيرو وبروما وجواو ماريو وديوجو كوستا وفيتور بيريرا.