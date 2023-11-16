القبض على 3 أشخاص بأقراص مخدرة في الجيزة

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن حملات لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة .

وتمكنت الحملات من ضبط (3 أشخاص) بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة لعقارى "الترامادول – والتامول").

وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة