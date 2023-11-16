أنهت حياة رضيعتها.. الحبس سنة مع الشغل لربة منزل

قضت محكمة جنايات الاميرية بعابدين، بمعاقبة متهمة أنهت حياة رضيعتها من زوجها السابق عقب ولادتها، سنة مع الشغل وبراءة زوجها.

و كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة كانت متزوجة من شخص لمدة عامين وحدث حمل خلال تلك الفترة لكن زوجها تعدى عليها بالضرب مما أدى لإجهاضها، وخلال فترة زواجها منه كان يعاملها معاملة سيئة ويضربها ، ما دفعها لرفع دعوى خلع دون علمه وتركت شقة الزوجية.

وأضافت التحقيقات أنها عقب ذلك تعرفت على شخص وأخبرته انها مطلقة ، وطلب منها الزواج فوافقت وفى فترة الخطوبة شعرت بانتفاخ بطنها لتكتشف أنها حامل من زوجها الأول الذى أقامت ضده دعوى خلع وحصلت على حكم بالخلع دون علمه.

وتبين من تحقيقات النيابة في القضية رقم 1742 لسنة 2022 أن المتهمة خشيت أن يعرف خطيبها أنها حامل فيتركها ويفسخ الخطوبة، فاخفت عنه أنها حامل وكانت ترتدى ملابس واسعة خشية افتضاح أمرها حتى تزوجت منه ، في أحد الأيام شعرت بأعياء شديد فدخلت حمام شقتها وولدت الطفلة داخل الحمام ولفتها في قطعة قماش، ثم اختمر في عقلها فكرة شيطانية بالصعود إلى سطح العقار وتركت الطفلة بقصد قتلها.

وتبين من من التحريات والتحقيقات أن والد المتهمة كان يجلس معها في شقة زوجها ، وأن ضميرها دفعها الى أن تطلب من والدها الصعود للسطح بحجة أخذ فحم "للشيشة" من "سطح المنزل" كى يشاهد الطفلة وينقذها بأن يضعها على أمام أحد المساجد.