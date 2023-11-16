لم أتوقع ما حدث في يوم من الأيام.. سيدة تروي معانتها مع زوجها بمحكمة الأسرة

تقدمت زوجة تدعى "ع.ا"، بدعوة طلاق للضرر مع أن امر الطلاق لم يخطر على بالها يومًا، وذلك بمحكمة الأسرة .

وقد اضافت الزوجة مقدمة الدعوى صاحبة الـ44 عاما، تروي وهي تروى باكية معانتها مع زوجها، حيث كانت المخدرت سببا كافيا لدفعها إلى القرار الصعب في طلب الطلاق للضرر وإنهاء زواجها، ولكن الأصعب هو فعله عقب تعاطي المخدرات.

وبنظرة حزينة مليئة بالدموع والتفاصيل والحكايات المؤلمة صرحت الزوجة أمام قاضي المحكمة، وراجعت شريطا مسجلا لتجربة عاشتها ومعاناة شهدتها، وسبب كتابتها السطورالأخيرة في قصتها، إذ قالت في دعواها لم أجد في زوجي ما حلمت به يوما، ولم أجد في منزلي الراحة والطمأنينة، ولم أشعر بحنان حضنه، كنت أشعر أنني في مصحة لعلاج الإدمان طوال الوقت.

قالت مقدمة الدعوى إنها حاولت تغيير طباع زوجها بأول الزواج، حتى وجدت نفسها تحاول تغييره بعد تعاطيه المواد المخدرة، حيث اكتشفت ذات يوم أن الزوج متعاطٍ لمادة الهيريون والحشيس والإستروكس، لكن لم يتبقّ وقت لصدمة، فعلاجه وتعافيه كان أول ما جاء بذهنها عقب علمها الأمر.

حاولت كثيرا معه لتعافيه، واستغرق منها الأمر أياما وشهورا وسنوات وعمرا وصحة وطاقة، وتعافى الزوج أكثر من مرة إذ كان يعود للمخدرات مرة أخرى، كأنها تجري في دمائه، ومع انتكاسة الزوج كل مرة كانت شريكة حياته تقف بجانبه صامدة من أجل إنقاذه من الضياع.

تحملت الزوجة أعباء الحياة مع زوجها والتي كانت لا تتمناها أو تخطر ببالها، حتى وجدت الزوج في غرفة نوم ابنتهما الصغيرة، لتتعرض لصدمة نفسية وعصبية، وحسب روايتها قالت: لقيته بيلمس أماكن حساسة في ملك بنتي وهي نايمة صرخت وحط إيده على فمها.