رئيس جامعة سوهاج يوقع أول بروتوكول تعاون بالمقر الجديد لدار الافتاء

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بروتوكول تعاون بهدف تبادل الخبرات في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية. ودلك بالمقر الجديد لدار الإفتاء المصرية بالقاهرة.

وأكد النعماني، أن هذا البروتكول يأتي في إطار التكامل والتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً الي أن هذا البروتكول سيكون بداية لتعاون مثمر بين الجامعة ودار الإفتاء في العديد من القضايا المشتركة وعلى رأسها تصحيح المفاهيم الخاطئة والهدامة، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وتعزيز بناء المؤسسات، وترسيخ ثقافة التعاون والحوار بين شباب الجامعات، مهنئناً المفتي بافتتاح المبنى الجديد لدار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور شوقي علام، إن جامعة سوهاج تعد صرحًا علمياً متميزاً في جنوب الصعيد، وتضم عدداً من الكليات العريقة حيث تسعي جاهدة في بناء وعي الطلاب؛ مما يضعهم على الطريق الصحيح للانطلاق نحو بناء الوطن، من منطلق ان الأساس في عملية البناء والتنمية هو تشكيل الوعي. معرباً عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يفتح المجال لتبادل الخبرات مع الجامعة في مجالات متعددة تساهم في خدمة المجتمع وبناء وعي الشباب، لافتاً إلى أن هذا هو أول بروتوكول يشهده المبنى الجديد لدار الإفتاء المصرية.

وجدير بالذكر ان بنود البروتكول الموقع بين الجامعة ودار الافتاء ينص علي التعاون بين الطرفين في عقد المؤتمرات والندوات العلمية المعنية بالقضايا والمسائل المشتركة والمجتمعية، وبخاصة في مجال مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الفكر الديني والإفتائي وقضايا التنمية المستدامة والتحول الرقمي، الي جانب تنظيم العديد من الفعاليات المشتركة والبرامج التدريبية لكلٍّ منهما من المتصدرين للفتوى وأساتذة وطلبة الجامعة والإداريين والفنيين بمختلف تخصصاتهم.، بالاضافة إلي التعاون في إعداد الدراسات والموسوعات العلمية المعنية بالقضايا والمسائل المشتركة والمجتمعية، وكذلك تبادل المطبوعات والبحوث والمجلات العلمية.