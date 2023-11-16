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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخطيب يتابع دورية العمل في قطاع الناشئين والأكاديميات بالأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، على متابعة دورية العمل بقطاع الناشئين والأكاديميات، في ‏اجتماع عقده بحضور لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، ومعهم الكابتن شطة مدير ‏الأكاديميات، والكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، والكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، ونائبه الكابتن محمد شوقي، وحنان ‏الزيني مدير اللوائح والتراخيص.‏

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خلال الاجتماع اطمأن الكابتن محمود الخطيب على سير العمل بقطاع الناشئين والأكاديميات، والتعاون والتنسيق القائم ‏بينهما وخطة العمل للمرحلة المقبلة، بما يسهم في النهوض بمستوى الفئات العمرية المختلفة، وإفراز أفضل العناصر الداعمة ‏للفريق الأول، شهد الاجتماع أيضًا مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالبنية التحتية والجوانب الإدارية، ‏كما تابع رئيس النادي موقف فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة.‏

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