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الخميس 16 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سوريا تفوز على كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026

عمر السومة
عمر السومة

خطف منتخب سوريا انتصارًا مهمًا على نظيرة كوريا الشمالية بهدف نظيف، في صراع التأهل لكأس العالم 2026 في امريكا وكندا والمكسيك، والذي كان مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد عبدالله الفيصل في جدة بالمملكة العربية السعودية.

سوريا تفوز على كوريا الشمالية بتصفيات المونديال 

وسجل هدف منتخب سوريا الوحيد في اللقاء اللاعب عمر السومة في الدقيقة 37 عن طريق ضربة جزاء تحصل عليها عمر خربين.

بتلك النتيجة يمتلك المنتخب السوري 3 نقاط في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم، ويأتي خلف منتخب اليابان متصدر الترتيب من الانتصار على ميانمار بعدما فاز عليه بخماسية نظيفة.

مباراة سوريا المقبلة ستكون أمام منتخب اليابان يوم الثلاثاء المقبل، في قمة مباريات المجموعة الثانية، والتي ستقام على ملعب عبدالله الفيصل في المملكة العربية السعودية أيضًا.

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