لبشرة صافية خالية من التجاعيد.. حضري ماسك القهوة بالعسل السحري

مع حلول فصل الشتاء تصاب بعض الفتيات بمشكلة جفاف البشرة، الأمر الذي يجعلها أكبر سنًا ويزيد التشققات والإلتهابات، لذا نقدم لك ماسك القهوة والعسل السحري، والذي يحتوي على نسبة عاليه من مضادات الأكسدة التي تقضي على البكتيريا وتمدك بالترطيب المناسب.

ماسك القهوة للبشرة

مكونات الماسك

ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة

ملعقة كبيرة عسل

طريقة تطبيق الماسك

ضعي ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة عسل في وعاء للخلط.

امزجي المكونين معًا لصنع عجينة ثم افرديها علي وجهك واتركيها لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر وجففيه بمنشفة قطنية ناعمة.

يفضل استخدام ماسك القهوة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد القهوة للبشرة

منع شيخوخة الجلد

القهوة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفينولات التي تساعد على محاربة الجذور الحرة وحماية البشرة من التلف. نتيجة لذلك ، يمكن تجنب الخطوط الدقيقة والتجاعيد والجلد المترهل، ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في القهوة أن تساعد في محاربة حب الشباب، وزيادة تكوين الكولاجين ، وتقليل فرط تصبغ الجلد.

تقليل الهالات السوداء

تشتهر القهوة أيضًا بقدرتها على ترطيب وشفاء وتقوية لون البشرة، كما أنها علاج فوري للعيون المنتفخة ورائع لعلاج الهالات السوداء.

يقلل من التهاب الجلد

تقلل مقشرات القهوة من علامات التمدد والسيلوليت مؤقتًا وتمنح البشرة مظهرًا أكثر نعومة.

مقشر للوجه

تعد القهوة مقشر رائع للوجه، فهي تقشر خلايا الجلد بلطف ويزيل الشوائب، ويترك البشرة ناعمة ومنتعشة، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في تحسين مظهر السيلوليت وشد بشرتك.

فوائد العسل للبشرة

ترطيب البشرة

يمكن استخدام العسل كجزء من روتين العناية بالبشرة الجافة، وذلك لأن من فوائد العسل للبشرة الجافة أنه يعمل كمرطب جيد لها، فهو يعمل على سحب الرطوبة من الهواء المحيط وحبسها في طبقات الجلد، كما يمكن أن يساعد استخدام ماسك العسل للبشرة الجافة على التقليل من الحكة وتقشر وتهيج الجلد، بالإضافة إلى جعل البشرة أكثر نعومة.

علاج حب الشباب

تعد أهم فوائد العسل للبشرة الدهنية مساهمته في علاج حب الشباب، حيث يمتلك العسل خصائص مضادة للميكروبات وخصائص مطهرة، وبالتالي فهو يعمل على محاربة مختلف أنواع البكتيريا، بما فيها البكتيريا المسببة لحب الشباب.

تفتيح البشرة

يمكن أن يستخدم العسل للوجه أيضًا بهدف تبييض البشرة، وتوحيد لونها، وإزالة آثار البقع الداكنة المتواجدة فيها، وتعود هذه الفائدة من فوائد العسل للوجه لمساهمته في تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة المتواجدة على سطحها والتي تتسبب ببهتان مظهر البشرة الخارجي.