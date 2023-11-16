تجديد حبس صيدلي بتهمة حيازة المخدرات بالطالبية 

أمر قاضي المعارضات، اليوم، بمحكمة الجيزة باستمرار بحبس صيدلي وصاحب سلسلة صيدليات "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، عثر بحوزته 2320 قرصا مخدرا، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.



ورصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط صيدلى وصاحب سلسلة صيدليات "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته 2320 قرصا مخدرا.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.