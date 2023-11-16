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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لمرضى السكري.. طريقة عمل أرز بلبن صحي ولذيذ

أرز بلبن صحي
أرز بلبن صحي

 أرز بلبن من الحلويات التي يعشقها الجميع، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية مما يسبب زيادة في الوزن، كما يشكل ضررًا كبيرًا على مرضى السكري، لذلك نقدم لك طريقة صحية لعمل أرز بلبن قليل السعرات.

 

أرز بلبن صحي

طريقة عمل أرز بلبن صحي

المقادير

- أرز بسمتي : 150 جراماً

- ماء : 6 اكواب

- حليب مكثف محلى : علبة (خالي الدسم)

- حبهان : ملعقة كبيرة (مطحون)

- زبيب : ثلث كوب

- كاجو : ربع كوب (غير مملح)

 

طريقة التحضير

اغسلي الأرز جيداً، وانقعيه لمدة نصف ساعة في كمية كافية من الماء لتغطيته.

في مقلاة على النار، ضعي الماء والأرز المغسول، واتركيه حتى يغلي على نار خفيفة ثم غطيه واتركيه حتى ينضج لمدة 25 دقيقة.

أضيفي الحليب المكثف إلى الأرز على حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة أو ليصبح سميك القوام.

أضيفي الزبيب، والكاجو، والحبهان، ثم اطهي لبضع دقائق إضافية ثم ارفعي القدر عن النار.

اسكبيه في أطباق التقديم، واتركيه حتى يبرد قليلاً قبل التقديم.

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