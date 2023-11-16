المصريون بالخارج: مشاركتنا في انتخابات الرئاسة سيتحدث عنها العالم وسنثبت أننا خط الدفاع الأول للوطن

ينتظر أبناء مصر في الخارج، الانتخابات الرئاسية المقبلة للمشاركة في العرس الديمقراطي الكبير ولإيصال رسالة للعالم بأكمله، أنهم جميعًا على قلب رجل واحد في أي قرار يخص وطنهم مثلهم مثل المصريين بالداخل.

وأكد عدد من المصريين بالخارج، أثناء حديثهم لـ" الوفد"، أن مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة حدث سيتحدث عنه العالم، وسيثبتون للجميع انهم خط الدفاع الأول للوطن، وإيصال رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بشأن وحدتنا كمصريين داخل وخارج مصر وإلتزامنا بالمساهمة في تطوير جمهورية مصر الجديدة.

وأضافوا أن مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، وحث ذويهم للمشاركة في هذا الكرنفال انما هو واجب وطني يتحتم عليهم فعله، مؤكدين أن مصر ما زالت تنتظر الكثير من ابنائها في الخارج، وأنهم مستعدون للمساهمة وتلبية نداء الوطن في أي وقت.



علاء سليم: المشاركة في انتخابات الرئاسة رسالة للعالم أن أبناء مصر عازمين في نصرة وطنهم



وفي هذا الصدد، قال علاء سليم، الامين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن المصريون في الخارج حريصون على الإدلاء بالصوت الإنتخابي، إيمانا منهم بأن المشاركة في حد ذاتها شرف عظيم والمساهمة في انجاز استحقاق دستوري كان مطلباً سعى إليه أبناء الوطن في الخارج لمده طويله، وهو أن الدستور المصري الجديد قد أعطى للمصريين في الخارج فرصة التصويت فعلى الجميع أن يمارس حقة الإنتخابي في الإدلاء بصوته لمن يراه مناسباً .



وأكد سليم، على أهمية مشاركة المصريين بالخارج وتحقيق مساندة شعبية كبيرة في المشاركة في عملية التصويت القادمة، لتوجيه رسالة لدول العالم أن أبناء مصر عازمين في نصرة وطنهم وتعزيز مكانة بلادهم الديمقراطية بين دول العالم وتوجيه رسالة لمن تسول له نفسه مجرد الحديث أن هذا الشعب لن يرض إلا بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

ميرفت خليل: لقاءات دورية مع المصريين في بريطانيا لحثهم في العملية الانتخابية



وقالت ميرفت خليل، رئيسة فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة بريطانيا، إن الاتحاد يساهم دائما في توعية المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة او اي استحاقاقات دستورية، لافته أن هذا حق اكتسبناه مجددا بعد التعديل الدستوري الجديد.



وأضافت " خليل"، أنه نجري لقاءات دورية مع المصريين في بريطانيا، نتحدث معهم حول اهمية الاشتراك في العملية الانتخابية ونوضح لهم انه هذه مهمه وطنية وأن صوت المصري امانه يجب ان يعطيه لمن يستحق، كما نوفر لهم كافة المعلومات الهامة الخاصة بالانتخابات ومقار التصويت.



وأكدت أن أبناء مصر في الخارج، هم مستقبل مصر والدولة المصرية تهتم بشبابها وبكافة مقترحاتهم، لافته أنه يتم التواصل مع الجميع في المقاطعات المختلفة لحثهم على الانتخابات، كما نوفر وسائل للمواصلات للسكان المصريين البعيدون عن مقار لجان الانتخابات بالدولة .

المصريون بالسعودية: الاستعدادات على قدم وساق للحث على للمشاركة في انتخابات الرئاسة

وقال محمد أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وعضو الاتحاد بإن الاتحاد العام بقيادة المهندس اسماعيل علي، يقوم منذ فترة ماضية للترتيب والاستعداد الكامل لعملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وعمل لقاءات مستمرة مع المسؤولين وأبناء مصر بالخارج للاجابة عن كافة استفساراتهم الخاصة بالانتخابات، وحثهم ايضا على المشاركة وبأن صوتهم امانه.



وأضاف أبو العيش، أن المصريين في السعودية وهم أكبر جالية مصرية على مستوى العالم، على اتم استعداد وحماس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم القرار السياسي بمصر وانتخاب من يرونه أهل لقيادة البلاد، فمصر دولة قوية لا تليق الا بحاكم قوي وحكيم، قادر على ادارة البلاد وسط منطقة شديدة الاضراب، واننا كمصريين في الخارج ندعم وطننا ونلبي نداءه في كل شيء.



وذكر أن الاستعدادات في السعودية تتم على قدم وساق لحث المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومساعدتهم في معرفة مقار لجانهم الانتخابية.



كما أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المصريين في الخارج في اجتماعات متواصلة لحث بعضهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: " الكل حريص ان تكون الانتخابات القادمة يتحدث عنها العالم وسوف يثبت المصريين للعالم انهم دائما وابدا هم خط الدفاع عن وطنهم".



وأضاف حنفي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة بمثابة كرنفال وعرس ديمقراطي كبير يليق بمكانة مصر أمام العالم، مؤكدا أنه بدأ ابناء الجالية بالسعودية في توفير الباصات وغيرها من الضروريات والإستعدادات للناخبين القادمون من اماكن بعيدة، نظرا لان المملكة السعودية مترامية الاطراف.



وذكر أنه يتم باستمرار اجتماعات متواصلة لأبناء الجالية المصرية على مستوى المملكة السعودية وهى اكبر جالية عن مستوى العالم، مختتما: " ان شاء الله ستكون ايام الانتخابات تاريخية سيتحدث العالم كله عنها وعن مشاركتنا بالخارج في هذا العرس الديمقراطي الكبير".

صفوت البنا: جموع المصريين في استراليا مهتمين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ولديهم انتماء كبير لمصر

أكد صفوت البنا، رئيس الاتحاد العام للمصريين في استراليا، أنه منذ معرفتهم بمواعيد الانتخابات للمصريين في الخارج، قمت بعمل تنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في ولايه نيوساوث ويلز وولاية فيكتوريا، وكذلك السفارة في كامبرا علي فتح المقرات في الأجازات، لعمل توكيلات للمرشحين حسب الرغبات، وأيضا نقوم بعمل اجتماعات دورية لحث الجالية المصرية في استراليا للتواجد في ايام الانتخابات للادلاء باصواتهم.



وأضاف، البنا، أن جموع المصريين في استراليا مهتمين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولديهم انتماء كبير لمصر ام الدنيا ومساعدة وتلبية نداء وطنهم في أي وقت، مشيرا إلى أن يوم السبت والاحد القادمين سيكون هناك لقاءات مع ابناء الجالية لشرح عملية الانتخاب وحث من لم يحضر اللقاء علي التواجد.

العبيدي: حشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في النمسا للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، إن هناك تواصل مستمر مع الجمعيات الأهلية المصرية الناشطة والمؤسسات الفاعلة في كل النمسا وذلك لحشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في النمسا للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.



وأكد العبيدي، أننا نعمل بكامل طاقتنا منذ اللحظة الأولى التي تم فيها فتح باب الترشح لخوض استعدادات الانتخابات الرئاسية، وأننا نواجه بكل حماسة وإصرار الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية وأصحاب الأجندات الكارهين لمصر ومؤسسات الدولة المصرية.



عبد القادر: أكبر جالية مصرية في أوروبا ستشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقال الدكتور وائل عبد القادر عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن هناك تواصل دائم مع الناشطين في العمل المصري العام في إيطاليا وذلك بهدف حشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والذي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في أوروبا.

تدشين أكبر حملة تشهدها مصر خارج البلاد في تاريخ العمل العام للمصريين المهاجرين والمغتربين على حد سواء

وفي السياق ذاته، قال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" أنه تم التواصل خلال الأيام الماضية مع كافة رموز العمل المصري العام في الخارج بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المصرية الناشطة والمؤسسات المصرية الفاعلة لمصريي الخارج.





وأضاف نصر مطر أنه نتيجة لتواصلنا المستمر مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج نجحنا في تدشين أكبر حملة تشهدها مصر خارج البلاد في تاريخ العمل العام للمصريين المهاجرين والمغتربين على حد سواء، هذا الذي كانت ثماره تدشين حملات في كل الدول العربية ومعظم الدول الأوروبية التي بها أعداد معتبرة من المصريين بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا وذلك لحشد أكبر عدد من المصريين بالخارج للمشاركة في العملية الانتخابية.



داليا البيلي: مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية إيصال رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بشأن وحدتنا كمصريين داخل وخارج مصر

وبدورها قالت، الدكتورة داليا البيلي، القائمة على حملة " معاك ايد واحدة بالكويت"، إننا نعمل كمصريين في الكويت على تعزيز المصريين والتحفيز على المشاركة الإيجابية والجماعية في التصويت للانتخابات الرئاسية المصرية مما يعكس إرادة المصريين في تحقيق تقدم واستقرار الوطن الغالي مصر.



ونوهت، البيلي، أنه من خلال المشاركة الفعّالة يمكننا بناء مستقبل قوي ومستدام لمصر، وإيصال رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بشأن وحدتنا كمصريين داخل وخارج مصر وإلتزامنا بالمساهمة في تطوير جمهورية مصر الجديدة.