حضريه للانش بوكس| طريقة عمل مافن بالجبن والزيتون

يبحث الجميع على وصفة بسيطة وسهلة يمكن تحضيرها عن الشعور بالجوع أو تخزينها وتناولها في أي وقت سواء في النادي أو المدرسة أو العمل، ومن أشهى الوصفات التي يمكنك تحضيرها لذلك "مافن بالجبن والزيتون"، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

مافن بالجبن

طريقة عمل مافن بالجبن والزيتون

المقادير

- بيض: 1 حبة

- دقيق: كوب ونصف

- جبنة: كوب (ميكس أجبان الشيدر والموزاريلا مبشور)

- حليب: نصف كوب (كامل الدسم)

- لبن زبادي: نصف كوب

- زيتون: نصف كوب (شرائح)

- زبدة: ربع كوب (مذابة)

- سكر: ثلاثة أرباع الملعقة الكبيرة

- بيكنج بودر: 2 ملعقة صغيرة

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء ضعي الدقيق، وأضيفي السكر، والملح، والفلفل الأسود، والبيكنج باودر، وقلبي المكونات حتى تتداخل.

في وعاء آخر، اخفقي البيضة مع الحليب والزبدة والزبادي جيداً، ثم اسكبي المزيج فوق خليط الطحين وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الأجبان وشرائح الزيتون وقلبي حتى تتداخل.

ادهني قالب الكب كيك بالزيت وانثريه بالطحين، ثم وزعي خليط المافن في القالب.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي القالب إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة حتى ينضج المافن ويصبح ذهبي اللون.

ضعي المافن بالجبن والزيتون في طبق التقديم وقدميه.